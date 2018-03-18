بقرار العواد .. إنشاء مركز للأرشيف الإعلامي الوطني وتكليف الحارثي مديرًا له

المواطن - الرياض

أصدر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم قراراً بإنشاء مركز للأرشيف الإعلامي الوطني لحفظ تاريخ الوطن الإعلامي وتوثيقة وإبرازه.

ويضم المركز المزمع إنشاؤه ما يتعلق بالمحتوى الإعلامي الإذاعي والتلفزيوني والصحفي والصور والمحفوظات المتاحة، وكل ماله صلة بذلك.

كما يضم المركز متحفاً للمقتنيات والأدوات الإعلامية والفنية القديمة. وتم تكليف الدكتور عادل بن عيفان الحارثي مديراً للمركز. ويعتبر هذا المركز أحد المبادرات الجديدة لاستثمار المحتوى الإعلامي والاستفادة من المواد التاريخية التي تؤرخ لحقبة مهمة في تطور المجتمع وتفاعله مع المتغيرات، كما تكشف عن مسيرة الحياة خلال فترة زمنية مهمة لبلادنا.

وسيكون هذا المركز مقصداً للزوار من الباحثين والمهتمين بقضايا المجتمع والثقافة وتطور المحتوى الإعلامي، وكذلك محبي الموروث والمقتنيات القديمة والزوار من الخارج.

وسيفيد المركز من المقترحات والخبرات المتخصصة في بناء الإرشيف وتصميمه وفهرسته وتصنيف مواده وفق أفضل الممارسات الدولية وبما يتفق مع مخرجات رؤية ٢٠٣٠ في بناء منظومة من العمل الذي يخدم أكبر قدر ممكن من الجهات والشرائح بجدوى ثقافية عالية وبمردود اقتصادي مثمر.

وتم تكليف الدكتور عادل بن عيفان الحارثي مديراً للمركز.







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