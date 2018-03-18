بقرار الوزير العواد .. سليمان أباحسين رئيسًا لتحرير جريدة اليوم

المواطن- الرياض

أصدر وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عواد بن صالح العواد، قرارًا بتعيين سليمان بن صالح أباحسين رئيسًا لتحرير جريدة “اليوم”.

ويُعد أباحسين من الكفاءات الوطنية السعودية المتميزة في مجال الصحافة، حيث بدأ مشواره العملي مبكرًا عبر جريدة “اليوم” عام 1987م، وتنقل في العمل في أقسامها المختلفة وتولى عددًا من الوظائف القيادية في الجريدة.

كما تقلد أباحسين عددًا من المناصب القيادية في الصحافة المحلية والدولية، وشارك في العديد من المؤتمرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية.

يذكر أن أباحسين من مواليد المنطقة الشرقية، وحاصل على درجة البكالوريوس في الإعلام، إضافة إلى دبلوم في العلاقات الدولية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :