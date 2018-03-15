بقيادة الأخضر.. الهدف الأكبر للمنتخبات العربية في كأس العالم لكرة القدم 2018

المواطن - محمد سمعة

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 في دولة روسيا صيف العام الحالي وذلك بحضور 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

وشهدت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 إنجازًا مختلفًا وجديدًا وهو مشاركة 4 منتخبات عربية للمرة الأولى في نسخة المونديال.

وسبق أن شارك من قبل 3 منتخبات عربية في كأس العالم وكان ذلك في نسخة المونديال عام 1998 في فرنسا، حيث شاركت منتخبات السعودية والمغرب وتونس ولكن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 شهدت حضور 4 منتخبات عربية.

ونجحت منتخبات” مصر، السعودية، المغرب، تونس” في التأهل إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 وذلك بعد معاناة في تصفيات قاراتها المؤهلة إلى المونديال حيث تطمح هذه المنتخبات إلى التمثيل المشرف للكرة العربية مع تحقيق المفاجأة والمضي قدمًا نحو الذهاب بعيدًا في المونديال الروسي.

وكان منتخب السعودية تأهل إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 بروسيا وذلك بعد احتلاله للمركز الثاني في مجموعته الآسيوية خلف المنتخب الياباني.

ويُعتبر النجم السعودي فهد المولد لاعب نادي الاتحاد والمعار إلى ليفانتي الإسباني صاحب الفضل الأكبر في تأهل الأخضر إلى كأس العالم لكرة القدم 2018 بعدما سجل هدف الفوز للسعودية في مرمى اليابان في المباراة والتي كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

أما المنتخب المصري فنجح في التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2018 للمرة الأولى بعد غياب استمر لأكثر من 27 عاما حيث تواجد الفراعنة لآخر المرة في بطولات كأس العالم وكان ذلك في عام 1990 بإيطاليا حيث ودع منتخب مصر المسابقة من الدور الأول.

وكان منتخب مصر نجح في الفوز على منتخب الكونغو برازفيل بهدفين لهدف في مباراة شهدت تألقا كبيرا من نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح والذي سجل هدفي عبور الفراعنة إلى كأس العالم لكرة القدم 2018.

أما منتخب المغرب فحسم تأهله إلى كأس العالم لكرة القدم 2018 بعد فوزه على منتخب ساحل العاج بنتيجة هدفين دون رد في الجولة السادسة من تصفيات إفريقيا لمونديال روسيا، أما المنتخب التونسي فكان تعادل سلبًا مع المنتخب الليبي ليحسم نسور قرطاج تأهلهم إلى المونديال.







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