بلجيكا بروفة الأخضر النهائية قبل حسم قائمة المونديال

المواطن- الرياض

ستكون مباراة المنتخب السعودي الودية أمام نظيره البلجيكي هي البروفة الأخيرة لنجوم الفريق الأول لكرة القدم قبل حسم الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني خوان بيتزي لقائمة الفريق النهائية التي سيخوض بها بطولة كأس العالم التي ستقام بروسيا الصيف الجاري.

وتعلن المنتخبات الـ 32 المشاركة في المونديال قوائمها الأولية في منتصف مايو المقبل فيما سيقلص كل منتخب قائمته إلى 23 لاعبًا فقط لتكون القائمة النهائية التي ستقدم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قبل الثالث من يونيو المقبل.

ويسعى لاعبو المنتخب السعودي لإثبات الذات والتألق خلال لقاء بلجيكا الودي من أجل جذب ثقة الجهاز الفني للفريق لضمه لقائمة الأخضر المشاركة بالمونديال.

وحرص بيتزي على ضم مجموعة كبيرة من اللاعبين والنجوم خلال معسكر الإعداد الأخير تمهيدًا لانتقاء الأفضل والعناصر الجيدة القادرة على قيادة الفريق لتحقيق الانتصارات خلال المونديال العالمي.

وستكون تجربة اليوم هي الفرصة الأخيرة للاعبي الأخضر المتواجدين في المعسكر لإثبات الذات خاصة وأنه سيكون بإمكان بيتزي إجراء عملية إحلال وتجديد وضم لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة.







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