بلدية أجياد تلزم أصحاب المحلات بتركيب واجهات زجاجية لهذا السبب

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

ألزمت بلدية أجياد الفرعية بمكة المكرمة، المحلات التجارية في الشوارع الرئيسية والفرعية، بتركيب واجهات زجاجية، وتعليق المعروضات على واجهة المحلات؛ للحد من ظاهرة البروز خارج حدود المحل، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى معالجة التلوث البصري ومكافحة الظواهر السلبية.

وأفاد رئيس البلدية، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، بأنَّ البلدية قامت بحملة مكثفة، برئاسة مدير إدارة الخدمات بالبلدية محمد باخشوين، وقسم الأسواق، شملت محلات وأسواق المنطقة المركزية الواقعة في نطاق البلدية؛ لإلزام المحلات بالتقيد بعرض بضائعهم في حدود المحل وتركيب واجهات زجاجية.

وأعرب الزايدي عن شكره لأصحاب المحلات التجارية، الذين تجاوبوا مع البلدية ونفذوا المطلوب، لتحقيق أهداف الحملة بما يساهم في تحسين المنظر العام والقضاء على ظاهرة البروز، لما تسببه من مضايقة للمشاة وتشويه للشكل العام.







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