بلدية بارق تواصل جولاتها الميدانية المكثفة وتغلق 5 مطاعم

المواطن- بارق

نفّذت بلدية محافظة بارق، أمس الثلاثاء، جولات ميدانية مكثفة أسفرت عن إغلاق خمسة من المطاعم.

وأوضح رئيس البلدية، أحمد عوض البارقي، أن الجولات الميدانية لمنسوبي الرقابة الصحية أسفرت عن إغلاق خمسة مطاعم، كما سجلت عددًا من المخالفات على المحلات التي لم تتقيد بالاشتراطات الصحية؛ كالنظافة العامة والنظافة الشخصية، وكذلك عدم الاهتمام بنظافة الأواني واستخدام أواني متهالكة غير صالحة للاستخدام، بحسب وكالة “واس”.

وأكد البارقي استمرار الجولات التفتيشية في المحلات التجارية والمرافق المتعلقة بالصحة العامة؛ للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية، داعيًا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات البلدية التفاعلية من خلال الأجهزة الذكية بالصوت والصورة، إضافة إلى خدمة 940 المخصصة لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم.







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