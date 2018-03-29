بلغة الأرقام.. مشروع الطاقة الشمسية من البداية وحتى 2030

المواطن - الرياض

تقاس دقة المشروعات الكبرى بلغة الأرقام والإحصائيات المتوقعة المدروسة بعناية على يد متخصصين، ومن هذه المشروعات الكبرى مشروع خطة الطاقة الشمسية 2030.

وتعتبر لغة الأرقام هي الأفضل في التعبير عما يتحقق أولًا بأول، فمع توقيع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مذكرة تفاهم مع صندوق رؤية سوفت بنك الياباني لتأسيس شركة لمشروع الطاقة الشمسية، على مساحة تعادل العاصمة اليابانية طوكيو، ليكون الأكبر في العالم بمجال إنتاج الطاقة الشمسية، ظهرت الأرقام لتؤكد مستقبل المشروع الأكبر عالميًّا والذي سيضع المملكة في خانة أكبر مُصنع للطاقة الشمسية في العالم.

أرقام مشروع الطاقة الشمسية:

ويسعى مشروع الطاقة الشمسية لتحقيق سعر تكلفة يبدأ من 2.5 سنت لكل كيلو واط في الساعة ويصل في 2030، إلى 1.5 سنت/ كيلو واط ساعة، والذي يعد أقل سعر لإنتاج الطاقة الشمسية منذ بدأ العمل بهذه التقنية.

كما تضمنت مذكرة التفاهم صناعة وتطوير الخلايا الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية للوصول إلى كمية إنتاج تصل إلى 200 جيجا واط بحلول عام 2030، ارتفاعًا من نحو 75 جيجا واط اليوم.

أرقام في صالح المملكة:

أما بلغة الأرقام، فنتائج المشروع، هي زيادة الناتج المحلي بحوالي 12 مليار دولار، مع توفير 40 مليار دولار بشكل سنوي.







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