بلغيث يهز شباك الغرافة بالهدف الأول

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي عقيل بلغيث في تسجيل الهدف الأول بمرمى الغرافة القطري في الدقيقة 62 من أحداث الشوط الثاني من مباراة دوري أبطال آسيا 2018.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الغرافة القطري نظيره الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، على ملعب ثاني بن جاسم.

وشهد الشوط الأول من مباراة الأهلي والغرافة القطري في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 تفوقًا نسبيًا للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، حيث وصلت نسبة الاستحواذ لـ52%، مقابل 48% لأصحاب الأرض.

وقبل مباراة الأهلي والغرافة اليوم يتصدر الراقي ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 برصيد 6 نقاط، فيما يقع الفريق القطري في المركز الثالث بـ3 نقاط.

ويسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالراقي الحفاظ على تقدم أمام الغرافة القطري وتسجيل هدف آخر لحصد الثلاث نقاط، والحفاظ على صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا 2018، للاقتراب من التأهل إلى الدور التالي.







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