بلومبيرغ: ترامب اتخذ قراره فعليًا بالانسحاب من اتفاق إيران النووي

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أكدت شبكة بلومبيرغ الأميركية، أن الرئيس دونالد ترامب قد اتخذ قراره بشكل فعلي بالانسحاب من الاتفاق النووي الخاص بإيران، والذي تم توقيعه خلال عام 2015، بمشاركة من القوى العالمية بقيادة الإدارة الأميركية والتي كانت تحت ولاية الرئيس السابق باراك أوباما.

وأشارت الشبكة الأميركية، في سياق تقرير نشرته، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن تلميحات الرئيس ترامب، أمس الثلاثاء، خلال لقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض، بشأن اتخاذه لقرار قريب بشأن التهديدات الإيرانية والسياسات الداعمة للتنظيمات والعناصر الإرهابية بشكل واضح خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت بلومبيرغ أن ما قصده ترامب هو الانسحاب الفعلي من الاتفاق النووي، لاسيما وأن موعد مراجعته، وفقاً للبنود المنصوص عليها في الاتفاق، سيكون خلال الشهر المقبل، وذلك بعد أن أقر ترامب خلال يناير الماضي بالتزام طهران بالاتفاق، وقبوله بالاستمرار في خطة رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.

وأمهل ترامب في يناير الماضي الدول المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني خلال 90 يومًا من آخر توقيع له على التزام طهران ببنوده، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأميركية ستنسحب بشكل كامل ما لم يتم تعديل كافة بنود الاتفاقية بما يضمن حماية المنطقة من أي نشاط أو تهديد لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وشهد لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب التطرق إلى العلاقات التاريخية العظيمة، بالإضافة إلى إمكانية عقد صفقات عسكرية جديدة قد عرضها الرئيس الأميركي تصل قيمتها إلى أكثر من 12 مليار دولار.







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