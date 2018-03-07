بماذا علّقت الجماهير حول شائعات اعتزال ياسر القحطاني؟

المواطن - محمد سمعه

طالب البعض في الفترة الأخيرة باعتزال النجم ياسر القحطاني مهاجم نادي الهلال؛ وذلك بسبب عدم تواجده في مباريات الزعيم بشكل أساسي خلال الفترة الأخيرة.

ودافعت فئات كثيرة من جماهير نادي الهلال عن اللاعب ياسر القحطاني عبر موقع تويتر بالأمس؛ وذلك بعد انتشار مطالبات باعتزاله لعدم استفادة الزعيم منه فنيًا خلال المواسم الأخيرة.

وذكر حساب باسم #20 على تويتر قائلًا: “ياسر القحطاني.. ياناكرين الجميل”.

بينما قالت أخرى وتدعى هلالية: ” ياسر حتى وهو بالاحتياط.. مشغلهم وشلون لو كان يلعب.. قبل كل مباراة للهلال تطلع هكذا اشاعات من غيظهم”.

ويعد ياسر القحطاني واحدًا من أبرز نجوم الكرة السعودية خلال الفترة الماضية، حيث حقق العديدَ من الإنجازات مع نادي الهلال ومع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سابقًا.

شارك ياسر القحطاني مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم مع الأخضر، حيث سجل هدفه الوحيد في المونديال في ذلك الوقت في مرمى المنتخب التونسي.

كما واصل ياسر القحطاني تألقه بعد ذلك مع منتخب السعودية في بطولة كأس أمم آسيا في عام 2007 في إندونيسيا، حيث وصل مع الأخضر إلى المباراة النهائية للبطولة.

وكان ياسر القحطاني قد سجل 4 أهداف للمنتخب السعودي في بطولة كآس أمم آسيا والتي تُوج بها المنتخب العراقي على حساب الأخضر في المباراة النهائية الشهيرة والتي انتهت بفوز العراق بهدف دون رد.

لعب ياسر القحطاني من قبل مع نادي القادسية قبل انضمامه إلى فريق الهلال، كما لعب كذلك مع المنتخب الأول السعودي في عام 2001 تحت قيادة المدرب الهولندي جيرارد فاندرليم في ذلك الوقت.

سبق للنجم ياسر القحطاني أن حقق العديد من الألقاب مع فريق الهلال مثل الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين ولقب الدوري السعودي للمحترفين ولقب كأس السوبر السعودي.







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