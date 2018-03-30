بمشاركة 2.2 مليون شخص.. الهلال الأكثر جماهيرية في السعودية

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، عن نتيجة الاستفتاء الذي طرحه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بشأن أكثر الأندية جماهيرية في المملكة.

وشارك في التصويت على الاستفتاء الذي طرحه تركي آل الشيخ، عبر حسابه على “تويتر” أكثر من ٢.٢ مليون شخص، وشهد منافسة قوية بين جماهير ناديي الهلال والاتحاد، وتقاربت الأرقام بينهما كثيرًا.

واحتل نادي الهلال صدارة الاستفتاء الذي طرحه تركي آل الشيخ عبر “تويتر” قبل يومين بنسبة 42%، وبفارق 1% فقط عن نادي الاتحاد صاحب المركز الثاني، فيما حل النصر ثالثًا بـ11%، يليه النادي الأهلي بـ6% فقط.

ودائمًا ما يحظى الهلال بدعم جمهوره في كافة الاستفتاءات، حيث يتفاعل مُحبوه بقوة وهذا ما ظهر بوضوح في حملة ادعم ناديك التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ، شهر ديسمبر الماضي، ويحتل الزعيم صدارتها منذ اليوم الأول.

ولم تنجح جماهير الأندية الأخرى في إزاحة جمهور الهلال من صدارة حملة ادعم ناديك خلال الأشهر الماضية، وأثبت جمهور الزعيم وجوده مُجددًا في الاستفتاء الذي طرحه تركي آل الشيخ بشأن أكثر نادٍ جماهيري.







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