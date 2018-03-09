بندر الأحمدي يُشارك في مؤتمر المدربين الوطنيين

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مشاركة عضو مجلس الإدارة بندر الأحمدي في مؤتمر المدربين الوطنيين.

وشدد الاتحاد السعودي على أن مشاركة بندر الأحمدي في مؤتمر المدربين الوطنيين الذي أُقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 6 لـ8 مارس الجاري، جاءت بناء على دعوة رسمية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أن مؤتمر المدربين الوطنيين أُقيم بهدف تعزيز سُبل التطوير للمنتخبات الأولمبية الآسيوية ونجاحها على المستوى العالمي، وذلك تحت شعار “الطريق إلى طوكيو 2020”.

وشهد المؤتمر مشاركة مدربي المنتخبات الأولمبية، وأعضاء اللجان الفنية بالاتحادات القارية، حيث تم من خلاله بحث التحديات في الاستعدادات للبطولات الدولية، وإعداد خارطة الطريق للفرق الآسيوية لدورة الألعاب الأولمبية التي ستُقام بعد عامين في طوكيو.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :