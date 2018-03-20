بند طارئ بشأن القدس في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

المواطن - واس

يشارك البرلمان العربي بوفد برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان، في اجتماعات الدورة 138 للاتحاد البرلماني الدولي والتي تعقد خلال الفترة من 24 إلى 28 مارس الجاري في مدينة جنيف بسويسرا.

وأوضح البرلمان العربي، في بيان له اليوم، أن رئيس البرلمان العربي سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للدورة 138 للاتحاد البرلماني الدولي يُطالب فيها بقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة عاصمتها مدينة القدس على حدود عام 1967م، مؤكداً موقف البرلمان العربي الثابت تجاه مدينة القدس المحتلة وعدم المساس بوضعها القانوني والتاريخي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأشار البيان إلى أن رئيس البرلمان العربي أرسل رسائل خطية وجهها إلى (26) برلمان لها ثقل وتأثير فاعل على مستوى العمل البرلماني الدولي، شملت البرلمانات الإقليمية والدولية الفاعلة لحشد الدعم والتأييد لطلب المجلس الوطني الفلسطيني والبرلمانات العربية بإدراج بند طارئ على جدول أعمال الدورة 138 للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي بخصوص عدم المساس بالوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة.







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