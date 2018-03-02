بهاتريك بيسمارك.. القادسية يتقدم على الباطن في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى- منذ قليل- الشوط الأول من مباراة الباطن والقادسية، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين، بتقدم القادسية بثلاثية نظيفة.

وشهد الشوط الأول من مباراة الباطن والقادسية المُقامة على ملعب نادي الباطن، تألقًا شديدًا من نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقادسية البرازيلي بيسمارك فيريرا الذي سجل هاتريك.

وأحرز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، البرازيلي بيسمارك فيريرا، ثلاثة أهداف في مرمى الباطن في الدقائق 4، 17 و38.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة قبل مباراة الجولة الـ23 اليوم، فيما يقع القادسية في المرتبة الثانية عشرة برصيد 19 نقطة.







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