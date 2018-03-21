بهذه الطريقة نجم التعاون سيعود إلى الزمالك مجددًا

المواطن - محمد سمعة

يقترب اللاعب المصري مصطفى فتحي من الرحيل عن صفوف نادي التعاون مع نهاية الموسم الحالي خاصة أنه يلعب مع الفريق على سبيل الإعارة من نادي الزمالك المصري.

ولا يرغب الزمالك في تجديد إعارة مصطفى فتحي لنادي التعاون ويرغب كذلك في إعادته إلى صفوف القلعة البيضاء من أجل الاستفادة به للموسم المقبل.

ووعد مسؤولو نادي الزمالك اللاعب مصطفى فتحي بتعديل عقده وزيادة راتبه السنوي مثل طارق حامد زميله في الفريق الأبيض وذلك لمنعه من الاستمرار مع نادي التعاون خلال الموسم المقبل مع منع انتقاله للنادي الأهلي المصري والمهتم كثيرًا بضم اللاعب.

وغاب مصطفى فتحي عن التألق مع نادي التعاون في الفترة الأخيرة وذلك بسبب الإصابات إضافة إلى هبوط مستواه الفني والبدني وعدم اقتناع المدرب جوزيه جوميز بقدراته خلال الفترة الأخيرة.

سيواجه التعاون خصمه نادي الشباب في الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة حيث ستقام المباراة يوم السادس من أبريل المقبل.

يتواجد نادي التعاون في المركز الثامن في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة، وكان التعاون خسر في الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي من نادي الباطن بنتيجة هدفين لهدف حيث سجل اللاعب عبد المجيد الرويلي الهدف الوحيد لنادي التعاون من ركلة جزاء.

سبق للاعب مصطفى فتحي اللعب مع منتخب مصر الأول لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا عام 2017 من قبل.







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