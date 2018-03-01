بوتين: طورنا سلاحًا جديدًا أسرع من الصوت لا ترصده الأنظمة المضادة

المواطن - متابعة:

بثَّ التلفزيون الروسي ، اليوم، رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السنوية إلى الجمعية الاتحادية الروسية خلال خطابه السنوي، والذي عرض خلالها أنواعًا جديدة من الصواريخ التابعة لقوات الجيش الروسي ردًا على ما قال إنه انتهاك أميركي لاتفاقية الأسلحة التقليدية.

وقال بوتين خلال خطابه إنَّ “روسيا تطور رأسًا حربية نووية صغيرة يمكن أن تحمل صواريخ (كروز) ولا يمكن للأنظمة المضادة للصواريخ أن تعترضها”، مضيفًا أنَّ “روسيا طورت سلاحًا جديدًا أسرع من الصوت لا ترصده الأنظمة المضادة للصواريخ… وروسيا تختبر غواصة آلية يمكن أن تحمل رؤوساً نووية”.

وجاء من ضمن الصواريخ التي عرضها بوتين، صواريخ ثقيلة عابرة للقارات، وصواريخ موجهة تعمل بالدفع النووي، وطوربيد جديد من نوعه، وقال إنه من المستحيل أن تنجح وسائل تقليدية في اعتراض أي من هذه الأسلحة.







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