بوتين: لا علاقة لروسيا بالانتخابات الأميركية

المواطن - متابعة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا علاقة لبلاده بالانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت عام 2016. وقال بوتين في تصريحات بثتها وسائل إعلام روسية اليوم: “إن روسيا لن تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها الداخلية، ولا نتدخل في شؤون الآخرين. هذا هو مبدأنا”.

وأضاف: “في حال استخدم بعض الأفراد أدوات معينة في بلدان أخرى وأرسل معلومات ذات صلة من فرنسا أو ألمانيا أو آسيا أو روسيا، فإن السلطات الروسية لا علاقة لها بهذا”.

وحول علاقته برجل الأعمال الروسي يفجيني بريجوجين المتهم في هذه القضية، قال: “أعرف هذا الشخص، لكنني لا أعتبره صديقاً.. إنه رجل أعمال، ويعمل في مجال المطاعم، وفي مجالات أخرى، لكنه ليس شخصاً رسمياً، ولا علاقة لنا به”.

وكانت عريضة اتهام أميركية ذكرت أن ذراعاً دعائية روسية يمولها بريجوجين “أشرفت على مؤامرة تجسس إجرامية للتلاعب في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016 لدعم دونالد ترامب وتقويض فرص المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون”.







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