بورصة المملكة تعلن من نيويورك الخطوة الأهم لإدراج أسهم اكتتاب أرامكو

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

قال محمد القويز، رئيس هيئة تنظيم سوق الأسهم، إن المملكة سوف تكشف عن قواعد تنظيمية لمنع الانخفاض الكبير في أسعار الأسهم بالشركات المدرجة حديثاً، وذلك بنهاية يونيو المقبل، وهي الخطوة التنظيمية النهائية لإدراج شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط.

وأوضح القويز لوكالة أنباء رويترز الدولية، أن هذه الآلية، والمعروفة باسم استقرار الأسعار، شائعة في الأسواق المتقدمة وتسمح لشركات الاكتتاب باستخدام بعض أسهم الشركة لتعزيز سعرها.

وقد قامت المملكة بإصلاح قواعد سوق الأوراق المالية لديها للتحضير للإدراج المحلي لشركة أرامكو، والتي تأمل في جمع 100 مليار دولار أو أكثر من خلال بيع حصة 5 % في وقت لاحق من هذا العام.

وأوضح القويز أن هيئة السوق المالية (CMA) أصدرت قواعد محدّثة خلال الشهرين الماضيين تشمل كيفية بيع الأوراق المالية في المملكة وكيف يتم احتساب سعر العرض للاكتتاب العام.

وقال القويز: “بمجرد صدور توجيهات تثبيت الأسعار يمكننا القول بعد ذلك إن السوق السعودي سيكون قابلاً تماماً لاستيعاب عرض بحجم شركة أرامكو أو بأي حجم”.

وأوضح أن صياغة اللائحة بلغت “مرحلة متقدمة” وستصدر قبل نهاية النصف الأول من العام، مشيرًا إلى أن هيئة سوق المال تتوقع أيضاً بدء العمل بنهاية العام على القواعد التي تحكم الإدراج المزدوج في سوق الأسهم السعودية في أوائل عام 2019.

وأضاف أنه يمكن تقديم الجدول الزمني إذا استقرت الشركة على رغبتها في الإدراج في سوق آخر.







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