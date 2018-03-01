بورصة قطر تسجل أكبر خسارة منذ يونيو 2017

المواطن- الرياض

خسائر حادة سجلتها الأسهم القطرية أمس الأربعاء، هي الأكبر خلال يوم واحد منذ المقاطعة الرباعية العربية في يونيو من العام الماضي.

وبذلك خسرت السوق القطرية 8% في فبراير، لتكون الأسوأ أداء بين الأسواق الخليجية.

وتكبدت بورصة قطر خسائر حادة تلامس 18% خلال عام لتصبح بورصة قطر الأسوأ أداء بين الأسواق على مستوى العالم، وبالتالي تصدرت أيضًا بورصة قطر خسائر الأسواق العربية ومنطقة شمال إفريقيا (مينا).

ومع هذه الأرقام، أصبحت سوق الأسهم القطرية، صاحبة الأداء الأسوأ عالميًا خلال عام، بانخفاض يقارب 18%، فبعد أن وصل مؤشر بورصة قطر إلى حاجز 10 آلاف نقطة في شهر مايو الماضي، انخفض بقوة في اليوم الأول للمقاطعة العربية وبنسبة 9% ليواصل بعد ذلك موجة الخسائر على مدى الشهور الماضية.







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