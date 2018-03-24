بيان توضيحي من صحة عسير ردًّا على مزاعم تأخير إسعاف مصابي الخميس

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

ردت صحة عسير على ما أشيع حول تأخر وصول إحدى المركبات إلى طوارئ مستشفى خميس مشيط العام.

وأكد المتحدث الرسمي لصحة عسير، عبدالعزيز شايع عسيري، أن السيارة المذكورة وصلت لبوابة الطوارئ في تمام الساعة 3:55 عصر اليوم السبت بها مصابان اثنان في العقد الثاني من العمر، وعند وصول المركبة عاين الطبيب المختص الإصابات في المركبة التي كانت تقل المصابين، ومن ثم أحضر الفريق الطبي الألواح الصلبة المخصصة للنقل السليم لمثل هذه الإصابات.

وتابع أنه بعدها أشرف الأطباء والفريق الطبي المختص على نقل الحالتين من المركبة وحتى غرفة الطوارئ، حيث تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة بالطوارئ وخياطة الجروح وعمل الأشعة والفحوصات الطبية واستكمال الإجراءات اللازمة، واتضح أنهما يعانيان من كسور بعظام الفخذ، وتم تنويمهما بقسم الجراحة رجال، وحالتهما مستقرة حتى الآن.

وشدد عسيري على أن عملية الإسعاف استغرقت منذ وصول المركبة حتى تنويم المصابين في أسرة قسم الطوارئ وقتًا وجيزًا جدًّا، علمًا أن أقسام الطوارئ مراقبة بالكاميرات التي وثقت ذلك.

ولفت إلى أن مدير عام الشؤون الصحية بعسير، الدكتور محمد بن علي الهبدان، اطمأن على صحة المصابين والخدمة الطبية التي تم تقديمها خلال اتصال هاتفي أجراه بوالد المصابين.

ومن جانبه، أشاد والد المصابين (في رسالة خطية) بالخدمة الطبية التي تم تقديمها لأبنائه، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه تم تقديم الخدمة لأبنائه في وقت قياسي، مقدمًا شكره للفريق الطبي الذي باشر الحالة.







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