بيتزي عن مباراة أوكرانيا: فرصة حقيقية للوقوف على مستوى اللاعبين

المواطن - مروة نبيل

شدد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، على أهمية مباراة أوكرانيا الودية، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي؛ استعدادًا لانطلاق بطولة كأس العالم 2018 في الصيف المقبل في روسيا.

وأكد المدرب الأرجنتيني بيتزي على جاهزية المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمباراة أوكرانيا الودية، مُشددًا على أنها فرصة حقيقية للوقوف على مستويات اللاعبين ومدى تطبيقهم للخطة التكتيكية التي تم التدريب عليها خلال المعسكرين الماضيين.

وكشف بيتزي عن رضاه بما وصل إليه اللاعبون من نتائج فنية قياسًا بمستوى الأداء، موضحًا حرصه الكامل على مواصلة العمل طوال الفترة المقبلة؛ ليكون المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في جاهزيته الكاملة خلال النهائيات العالمية.

واختتم بيتزي تصريحاته التي نقلها حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “تابعنا جميع المباريات المحلية من أجل مراقبة الكثير من اللاعبين للوصول إلى التشكيلة المناسبة في الفترة الحالية”.

وضمن المرحلة الثانية للإعداد لكأس العالم 2018، لعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام مولدوفا وفاز عليها بثلاثية نظيفة على ملعب الجوهرة المشعة، قبل أن يخسر برباعية أمام المنتخب العراقي على ملعب البصرة الدولي.

يُذكر أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يقع في المجموعة الأولى في منافسات كأس العالم 2018، مع منتخبات روسيا، الأوروغواي، والمنتخب المصري، وسيخوض المباراة الافتتاحية أمام البلد المضيف.







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