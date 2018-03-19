بيتزي يحلم بالانتصار الثاني مع الأخضر

المواطن- عبدالناصر سيد

يخوض المنتخب السعودي يوم الجمعة مباراة ودية أمام أوكرانيا في إطار استعدادات الأخضر لبطولة كأس العالم التي ستقام بروسيا الصيف الجاري.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بجانب منتخبات روسيا وأورجواي ومصر.

ويستهل الأخضر مشواره المونديالي يوم 14 يونيو القادم بمواجهة روسيا، يليه أورجواي، على أن يختتم مباريات المجموعة بمواجهة مصر.

وستكون مباراة أوكرانيا الودية هي الاختبار الرابع لبيتزي مع الأخضر، حيث سبق له وأن لعب ثلاث مباريات من قبل فور توليه مسؤولية القيادة الفنية للفريق.

وبدأ بيتزي مشواره مع الأخضر بتحقيق التعادل أمام الإمارات في ديسمبر الماضي ببطولة كأس الخليج التي أقيمت في الكويت، حيث خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما على المباراة.

أما الاختبار الثاني لبيتزي مع المنتخب السعودي فكان وديًا أمام مولدوفا في 26 فبراير الماضي، وحقق خلالها الأخضر الفوز بثلاثية نظيفة.

وبعدها بيومين خسر في اختباره الثالث أمام العراق بهدف مقابل أربعة أهداف.

لذا يسعى بيتزي إلى تحقيق انتصاره الثاني في رابع اختبار له مع المنتخب السعودي، حتى تطمئن الجماهير على مستقبل فريقها في العرس العالمي.

وتولى بيتزي تدريب المنتخب السعودي في شهر نوفمبر الماضي، حيث يسعى خلال الفترة المقبلة إلى الوقوف على أفضل تشكيلة ممكنة استعدادًا للعرس العالمي.







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