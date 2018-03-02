بيسمارك يُحقق رقمًا مميزًا في الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة القادسية والباطن المُقامة الآن على ملعب نادي الباطن ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين تألقًا شديدًا من اللاعب البرازيلي بيسمارك فيريرا، الذي نجح في هز شباك أصحاب الأرض بثلاثية في الشوط الأول.

وسجَّل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، البرازيلي بيسمارك فيريرا، ثلاثة أهداف في مرمى الباطن خلال لقاء الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين في الدقائق 4، 17 و38.

وبات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، البرازيلي بيسمارك فيريرا، ثاني لاعب يُسجل هاتريك في منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بعد المصري مصطفى فتحي المحترف في صفوف التعاون.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية المرتبة الثانية عشرة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، واقترب كثيرًا من حصد الثلاث نقاط على حساب الباطن صاحب الأرض بفضل الهاتريك الذي سجَّله بيسمارك.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة قبل مباراة الجولة الـ23 اليوم.

ويُعَد مصطفى فتحي صاحب أول هاتريك في منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بعدما هز شباك الفيحاء بثلاثية في الدقائق 33، 55، 68، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ16 من المسابقة المحلية.

وقام حكم مباراة التعاون والفيحاء، الدولي شكري الحنفوش، التي انتهت بهزيمة الفريق البرتقالي برباعية نظيفة في الدوري السعودي للمحترفين بالتوقيع على كرة اللقاء وتسليمها إلى المصري المتألق مصطفى فتحي.







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