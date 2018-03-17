بيع طلب توظيف لستيف جوبز بمزاد بأكثر من 170 ألف دولار

المواطن - متابعات

تم بيع طلب توظيف مكون من صفحة واحدة قدمه “ستيف جوبز” قبل أكثر من أربعة عقود -وعكس التطلعات التكنولوجية لمؤسس شركة “أبل”- مقابل حوالي 174 ألف دولار في مزاد بالولايات المتحدة وهو ما يزيد عن ثلاثة أضعاف التقديرات قبل البيع.

وقالت شركة المزادات “آر آر أوكشن” -التي تتخذ من “بوسطن” مقراً لها- إن أحد رواد الأعمال على الإنترنت من إنجلترا هو الفائز بالمزاد، لكن المشتري كان يرغب في عدم الكشف عن اسمه.

وكان من المتوقع أن يجلب الطلب المؤرخ في سنة 1973 حوالي 50 ألف دولار، وقالت دار المزادات إن سعر البيع الذي تم التوصل إليه أمس الأول الخميس بلغ 174.757 ألف دولار.

وشمل المزاد الإلكتروني نظام التشغيل “Apple Mac OS X” مُوقع من قِبل “جوبز” عام 2001 وتم بيعه بسعر 41.806 ألف دولار، وكذلك صحيفة نادرة موقّعة منذ عام 2008 تضمّ صورة له أثناء تحدثه في مؤتمر مطوري “أبل” وتم بيعها بمبلغ 26.950 ألف دولار.







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