بيل يقترب من الانتقال إلى هذا النادي بعد ترك ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

بات اللاعب الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني قريب من الرحيل عن صفوف النادي الملكي بعد نهاية الموسم الحالي.

وقالت تقارير صحفية إنجليزية أن بيل يقترب من الانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حسبما ذكرت المراهنات.

ويرغب مانشستر يونايتد في التعاقد مع بيل لتعزيز صفوفه الهجومية خاصة أن جوزيه مورينيو مدرب الشياطين الحمر أبدى رغبته بالتعاقد مع بيل منذ صيف عام 2017.

وكان بيل انضم إلى صفوف نادي ريال مدريد في عام 2013 قادمًا من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي ونجح خلال تلك الفترة في الفوز بألقاب عدة مع النادي الملكي مثل الفوز بالدوري الإسباني وكأس العالم للأندية وبطولة دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي.







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