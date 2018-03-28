تأخر صرف رواتب موظفي بلدية الحرجة

المواطن-محمد بن هويج -الحرجة

تذمر موظفو بلدية محافظة الحرجة من تأخر نزول رواتبهم يوم أمس وحتى الآن، بالرغم من صرف رواتب موظفي الدولة مطالبين بالتدخل من الجهات المعنية وإنهاء أزمة تأخر رواتبهم.

وتلقت “المواطن” شكاوى متعددة من موظفي “بلدية الحرجة” الذين عبروا عن استغرابهم واستيائهم من تأخر صرف الراتب، حيث أبدى عددٌ من منسوبي البلدية استياءهم وتذمُّرهم من هذا التأخير، في ظل حاجتهم الماسَّة إلى الرواتب؛ وذلك لقضاء احتياجاتهم وارتباطاتهم وقضاء ديونهم وتأمين بيوتهم.

وأشار عدد منهم إلى أنهم يجهلون أسباب تأخر الراتب, الذي من المفترض نزوله منذ يوم أمس أسوة بموظفي الدولة، حيث تمت مخاطبة رؤساء البنوك ولم يتم الرد عليهم حتى حينه، حيث تساءلوا عن سبب تأخير صرف رواتبهم كما طالبو الجهات المختصة بسرعة التدخل والنظر في سبب تأخر صرف رواتبهم.







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