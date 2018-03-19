تألق Mohamed Salah في المونديال قد يحقق له هذه الفائدة

المواطن - محمد سمعه

يحقق النجم المصري Mohamed Salah، نجم ليفربول الإنجليزي، العديد من الأرقام القياسية مع الريدز في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي.

وكان Mohamed Salah نجح في مساعدة ليفربول على الفوز على نادي واتفورد أول أمس بخماسية دون رد، في إطار لقاءات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل Mohamed Salah أربعة أهداف في مباراة واتفورد بجانب صناعته للهدف الثالث والذي سجله زميله البرازيلي روبيرتو فيرمينيو.

وإذا استمر تألق Mohamed Salah مع نادي ليفربول ومع المنتخب المصري في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا؛ فإن أسهم اللاعب المصري سترتفع وستزداد قيمته التسويقية؛ مما يعني بيع ليفربول له بمبلغ مالي كبير قد يتخطى الـ100 مليون جنيه إسترليني.

وكان Mohamed Salah ساهم بشكل أساسي في تأهل منتخب مصر إلى بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك بعد إحرازه هدفين الفوز للفراعنة في شباك منتخب الكونغو برازفيل، حيث فاز المنتخب المصري بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة كانت أقيمت على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وتعقد الجماهير المصرية أمالًا كبيرة على النجم المصري Mohamed Salah، وذلك من أجل قيادة الفراعنة للوصول إلى دور أبعد في بطولة المونديال.

نجح Mohamed Salah كذلك في تحقيق رقم قياسي مميز مع نادي ليفربول؛ حيث سجل 36 هدفًا في كافة المسابقات مع الريدز، ليصبح أول لاعب في تاريخ الريدز يصل إلى 36 هدفًا في موسمه الأول مع ليفربول.

ويتواجد Mohamed Salah في الوقت الحالي في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 هدفًا، وبفارق 4 أهداف عن المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب ومهاجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

سبق للاعب Mohamed Salah اللعب في صفوف أندية المقاولون العرب المصري وتشيلسي الإنجليزي وبازل السويسري وفيورنتينا الإيطالي وروما الإيطالي.







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