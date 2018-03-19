تتويج لواء الملك سعود بطلًا لطاولة بطولة شهداء الواجب

المواطن - الرياض

توّج فريق لواء الملك سعود بلقب منافسات كرة الطاولة، بعد فوزه على لواء الملك فيصل، في المباراة التي أقيمت على صالات مدينة شهداء الواجب في الحرس الوطني بخشم العان في مدينة الرياض، ضمن بطولة شهداء الواجب الثانية في الحرس الوطني.

وسلّم العميد محمد الحمالي مدير إدارة الشؤون الرياضية في الحرس الوطني، الميداليات للفائزين في المراكز الثلاث الأولى، بحضور العقيد صالح الجبر مدير البطولة وعبدالمحسن المحرج المشرف على البطولة، حيث حل لواء الملك فيصل ثانيًا ولواء الأمير محمد بن عبدالرحمن ثالثًا.

وستنطلق يوم غد الثلاثاء منافسات ألعاب القوى، في الوقت الذي ستختتم فيه منافسات البلياردو، وعلى صعيد كرة القدم تخلد الفرق يومي الثلاثاء والأربعاء إلى الراحة على أن تستأنف المنافسات الخميس المقبل بمباراتي (لواء الملك سعود وسلاح الإشارة) و(لواء الأمن الخاص الثالث ولواء التدخل السريع).

الجدير بالذكر أن البطولة يشارك فيها 31 فريقًا يتنافسون على 13 لعبة.







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