تجاوبًا مع “المواطن”.. إغلاق تقاطع خطير بمحافظة الحرجة

المواطن - محمد بن هويج - الحرجة

تجاوبت بلدية محافظة الحرجة، مع ما نشرته “المواطن” بتاريخ2018/3/13 بعنوان (بالصور.. تصادم 3 سيارات بسبب الفتحات العشوائية على الطريق الدولي في الحرجة) حيث قامت بإغلاق التقاطع المشار إليه.

وسلط التقرير المنشور الضوء على معاناة سالكي الطريق الدولي وأهالي القرى المحاذية للطريق وما تشكله هذه التقاطعات والفتحات العشوائية من خطر كبير على حياتهم مستببةً في إزهاق حياة الكثير من المواطنين.

وتفاعلت الجهات المعنية لإصلاح التقاطع الذي حصل فيه الحادث .

وأشاد الأهالي بدور “المواطن“، في رفع معاناتهم وإيصال صوتهم للمسؤول، مثمّنين هذا التفاعل السريع من بلدية الحرجة كما وجهوا شكرهم لرئيس البلدية المهندس حسن مضواح على ما يقوم به من جهود في خدمة المواطنين مطالبين بإكمال باقي الفتحات وتجهيز مداخل القرى ومخارجها لتسهيل العبور وإيصالهم لبيوتهم سالمين آمنين.







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