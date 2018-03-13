تجديد عقد عبدالله السعيد يُسعد الأهلي المصري لهذا السبب

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، عن تجديد عقد اللاعب عبدالله السعيد حتى عام 2020.

ورغب الأهلي في تجديد عقد اللاعب عبدالله السعيد؛ وذلك من أجل منعه من الانتقال إلى نادي الزمالك المصري أو الاحتراف في الدوري الإماراتي.

وأثار تأخير عبدالله السعيد لتجديد عقده مع النادي الأهلي الجدل حول إمكانية رحيله عن القلعة الحمراء.

ويُعتبر عبدالله السعيد واحدًا من أهم العناصر والتي يعتمد عليها المدرب حسام البدري في المواسم الأخيرة.

وأثلج قرار تجديد عقد عبدالله السعيد صدور مشجعي النادي الأهلي المصري، خاصة أن المارد الأحمر مقبل على مباريات مهمة خلال الفترة المقبلة.

ويستعد عبدالله السعيد للمشاركة مع النادي الأهلي المصري في مباراة مونانا الجابوني في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويذكر أن عبدالله السعيد سجل هدفين للنادي الأهلي في مباراة مونانا في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة كانت انتهت بفوز النادي الأهلي برباعية دون رد.

وتدخل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، من أجل إقناع عبدالله السعيد وأحمد فتحي بتجديد العقد مع النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

ويسعى عبدالله السعيد خلال الفترة المقبلة إلى الفوز ببطولة كأس مصر وبطولة دوري أبطال إفريقيا خلال العام الحالي.

وكان عبدالله السعيد تُوج مع النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا في عام 2012 على حساب نادي الترجي التونسي وفي عام 2013 على حساب نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

يذكر أن نادي الهلال السعودي كان اهتم بالتعاقد مع اللاعب عبدالله السعيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن الأهلي المصري رفض التفريط في اللاعب.

لعب عبدالله السعيد مع المنتخب المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا في عام 2017 في دولة الجابون.







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