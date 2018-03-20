تحدث عن النفط.. شاهد ماذا قال ولي العهد خلال اجتماعه بالإدارة الأميركية؟

المواطن- الرياض

أكد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن هدف المملكة إيجاد أسواق نفط مستقرة بغض النظر عن انخفاض الأسعار وارتفاعها.

جاء ذلك خلال اجتماع ولي العهد والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

والتقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس ترامب، حيث خلال اللقاء أشاد الرئيس الأميركي بصداقته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووصفها بـ”العظيمة”، مؤكدًا أن العلاقات بين واشنطن والرياض أفضل من أي وقت مضى وفي أحسن حالاتها.

ومن جانبه، أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة وأميركا تعملان على خطة لاستثمارات مشتركة تصل إلى 200 مليار دولار.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين والعمل المشترك لمواجهة الإرهاب والتصدي له، حيث أكد دونالد ترامب أنه اتفق مع الأمير محمد بن سلمان على إنهاء العلاقة بين أي دولة والإرهاب.

وقال ترامب الذي استقبل ولي العهد في البيت الأبيض اليوم: نعمل مع السعودية بشكل جدي لوقف تمويل الإرهاب.

وأشاد ترامب بالعلاقات السعودية الأميركية التي وصفها بأنها أفضل من أي وقت مضى.

أما ولي العهد فأكد أن المملكة وأميركا تعملان على خطة لاستثمارات مشتركة تصل إلى 200 مليار دولار.

وقال ولي العهد: حريصون على تعزيز العلاقات مع أميركا، مؤكدًا أن “دعائم صداقتنا قوية”.

ولفت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه تم تنفيذ نصف الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الولايات المتحدة.







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