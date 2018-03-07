تحديث البيانات شرط أساسي للاستفادة من البرامج الجديدة للصندوق العقاري

المواطن - الرياض

شدد صندوق التنمية العقاري على أهمية تحديث البيانات كشرط أساسي للاستفادة من البرامج الجديدة للصندوق.

وأهاب الصندوق العقاري جميع المواطنين المسجلة أسماؤهم بقوائم الانتظار لدى الصندوق, أو من صدرت لهم الموافقة بضرورة تحديث بياناتهم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق

على الرابط (هنا).

وأوضح صندوق التنمية العقاري أن ذلك يستهدف سرعة وسهولة التواصل معهم عند إطلاق الصندوق لبرامجه الجديدة.

وكان الصندوق العقاري قد أعلن بداية الأسبوع الجاري آلية التمويل برهن العقار.

وأكد حساب الصندوق العقاري في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” ردًا على سؤال في هذا الشأن، أن التمويل برهن العقار يستطيع من خلاله المستفيد رهن عقار مملوك له (فيلا- شقة- أرض) ليحصل على تمويل عقاري بنسبة معينة من قيمة العقار حسب آلية جهة التمويل “بنظام دفعة واحدة”.

وأعاد الصندوق العقاري التأكيد على أن جميع من هم على الضمان أو من محدودي الدخل أو معدومي الدخل سوف يكون لهم برنامج خاص بهم للاستفادة من القرض العقاري “التمويل المدعوم”.

وأضاف الصندوق العقاري أنه سوف يتم الإعلان عن القرض العقاري في أقرب وقت.







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