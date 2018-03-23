تحديث وحماية.. باحث يوضح أبرز مكتسبات صفقة صواريخ تاو

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكد الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة حمود الزيادي، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحالية إلى واشنطن، هي أفخم وأطول زيارة لمسؤول سعودي عربي وشرق أوسطي رفيع في الولايات المتحدة، ولها الكثير من الزخم.

وتابع، في حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن صفقة صورايخ تاو ترمز إلى التحديث المستمر في المؤسسة العسكرية السعودية، مشددًا على أن هذا التحديث يعطي زخمًا وقوة، ويحمي المكتسبات الاقتصادية وما يرتبط بها من أمور اجتماعية.

ورأى الزيادي أن لقاءات ولي العهد بأعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي كانت لها دلالاتها الإيجابية، ورأينا فيها تأكيدًا من كل الأطراف على الوقوف مع المملكة في وجه الجماعة الحوثية الإرهابية.







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