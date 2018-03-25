تحديد هوية مُنفِّذي تفجير الإسكندرية الدامي

المواطن - القاهرة

توصلت الأجهزة الأمنية في مصر إلى تحديد هوية عدد من منفذي محاولة الاغتيال، التي استهدفت مدير أمن الإسكندرية، عبر سيارة مفخخة.

وتنفذ القوات الأمنية عمليات تمشيط للبحث عن المتورطين.

وفي المعلومات الأولية المتوافرة، فإن كاميرات مراقبة وتفريغ، بالإضافة إلى تحقيقات الأمن الوطني توصلت إلى منفذي العملية، ويجري التأكد من أماكن تواجدهم بعد هروب عناصر منهم بعد الحادث مباشرة.

كما أشارت المعلومات إلى أن العناصر الإرهابية استأجروا إحدى الشقق في الإسكندرية وخططوا لهذه العملية.

وأكد جهاز الأمن الوطني أن الهدف كان معداً له مسبقاً، وهو اغتيال مدير أمن الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر.

وانفجرت عبوة ناسفة في شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي بمدينة الإسكندرية، أمس السبت، مستهدفة موكب مدير أمن محافظة الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر، الذي لم يكن متواجداً بالموكب.

وأسفر الهجوم عن مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين من عناصر الشرطة من جراء التفجير، أحدهم إصابته خطيرة، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية المصرية.







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