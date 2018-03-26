تحذير.. الاكتئاب يزيد خطر عدم انتظام ضربات القلب

المواطن - متابعة

قدّمت دراسة جديدة أدلة إضافية على ارتباط الصحة النفسية بصحة القلب، فقد تبين أن الاكتئاب يزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب. ورصدت أبحاث الدراسة أن الذين يتناولون أدوية مضادة للاكتئاب وخضعوا لرعاية صحية عالية بسببه زادت مخاطر إصابتهم بعدم انتظام ضربات القلب بنسبة 30 بالمائة.

وعُرضت نتائج الدراسة مؤخراً في مؤتمر جمعية القلب لعام 2018 والذي انعقد في مدية نيوأورليانز. وأجريت أبحاث الدراسة في جامعة ساوثرن كاليفورنيا. واعتمدت على البيانات الصحية لـ 60 ألف مريض.

ولاحظ الباحثون تأثر قلوب مرضى باكتئاب أعمارهم صغيرة مقارنة بأشخاص تزيد أعمارهم عن الـ 60 عاماً لكنهم لا يعانون من اكتئاب وتتمتع قلوبهم بصحة جيدة.

وفسر الباحثون تأثر القلب بالاكتئاب بأن زيادة الالتهابات وبعض الهرمونات المرتبطة بالاكتئاب تعيق قدرة القلب على النبض بانتظام.

ويؤثر عدم انتظام ضربات القلب على تدفق الدم بين غرف القلب ومنه إلى الشرايين، ما يسبب السكتة القلبية.

وحثت نتائج الدراسة الأطباء ومزوّدي الرعاية الصحية على الاهتمام بصحة قلوب مرضى الاكتئاب.







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