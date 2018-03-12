تحذير عاجل لسكان الرياض: غبار يحجب الرؤية حتى المساء

المواطن - الرياض

نبَّه النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى تعرض منطقة الرياض لرياح نشطة وأتربة مثارة.

وأوضح الإنذار المبكر أن الحالة الجوية بدأت الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى العاشرة ليلاً.

وتشمل الحالة الجوية استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية.

يأتي ذلك فيما تتوالى التحذيرات من الصحة والدفاع المدني للمواطنين والمقيمين لتوخي الحذر خاصة على الطرق السريعة، ومرضى الجهاز التنفسي، ونصحت الصحة بعدم الخروج إلا للضرورة في مثل هذه الأجواء المتقلبة.







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