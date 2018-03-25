تحذير عاجل من الإنذار المبكر لأهالي الرياض

المواطن- الرياض

حذر الإنذار المبكر، أهالي الرياض من رياح سطحية محملة بالأتربة والغبار.

وأكد الإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن منطقة الرياض ستشهد رياحًا سطحية محملة بالأتربة والغبار، بدءًا من فجر الأحد، وحتى عصر اليوم نفسه.

ولفت إلى أن هناك رؤية غير جيدة؛ بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.

كما حذر الإنذار المبكر في وقت سابق من نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار على منطقة الجوف، حيث بدأت من الساعة الخامسة مساء السبت، وتنتهي الحالة الأحد في تمام الخامسة مساءً.

وفي الجوف حذر الإنذار المبكر من نشاط الرياح والأتربة، حيث بدأت الحالة في تمام الرابعة مساء السبت، وتنتهي الأحد في الخامسة مساءً.

كما حذر الإنذار المبكر من أتربة وغبار على منطقة حائل، تبدأ في الرابعة صباح الأحد، وتستمر حتى الرابعة عصرًا.

وأخيرًا بعث الإنذار المبكر تحذيرات لأهالي القصيم من رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، تبدأ صباح الأحد، وتنتهي في الثالثة عصرًا.







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