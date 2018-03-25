تحذير لأهالي الجوف من الدفاع المدني

المواطن - الجوف

حذَّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف من أتربة مُثارة تتسبّب في شبه انعدام الرؤية على سكاكا والأجزاء المجاورة لها؛ بدأت من الساعة الثامنة والنصف، صباح اليوم، وتستمر حتى الثالثة ظهراً.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي أنه “بناءً على التنبيه المتقدّم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أتربة مُثارة تتسبّب في شبه انعدام الرؤية من الساعة ٠٨:٣٠ إلى الـ ١٥:٠٠ من اليوم الأحد، على سكاكا والأجزاء المجاورة لها، وتتمثل هذه التنبيهات بنشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية تصل إلى أقل من (١كم)”.

وتابع: “ندعو المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية، خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة، وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية ومراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية، كما تأمل من الجميع متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها، ولمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع”.

وتتمثل هذه التنبيهات بنشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية؛ تصل إلى أقل من (١ كم).







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