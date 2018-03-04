تحذير لأهالي القصيم.. سحب رعدية وزخات من البرد

المواطن - القصيم

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سكان منطقة القصيم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحجب الرؤية.

وأشار الإنذار المبكر، عبر حسابه في “تويتر”، إلى أن الحالة الجوية تبدأ الساعة 20:35 من مساء اليوم الأحد، وتستمر حتى الساعة الواحدة من صباح يوم غد الاثنين.

وأضاف الإنذار المبكر أن التنبيه يشمل الرس، ورياض الخبراء، والبكيرية، كما تتسبب الرياح في تدني مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة.







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