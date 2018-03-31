تحذير.. لا تضعوا العدسات اللاصقة أثناء الغبار

المواطن_عبدالرحمن المحمادي

نصح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون من لديهم حساسية أو من أجريت لهم عمليات جراحية حديثة بالعين، بعدم الخروج من المنزل أثناء التقلبات الجوية المثيرة للأتربة.

وأوضح قسم التثقيف الصحي بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أن التقلبات الجوية التي تتعرض لها بعض مناطق المملكة تؤثر على مرضى العيون وتزداد مع تعرضهم للغبار والأتربة وأن من لديه حساسية في العين أو أجريت له عملية جراحية حديثًا يفضل أن يتجنب الخروج إلا للضرورة أثناء التقلبات الجوية.

وبين قسم الثقيف الصحي أنه في حال الخروج، يفضل استبدال العدسات اللاصقة بالنظارات لتجنب دخول الغبار للعين بقدر الإمكان، و الإهتمام بغسل العينين بالماء البارد اذا تعرضت لذرات الغبار.

وفي حال شعور المريض بألم أو حرقه في العين فيجب استخدام القطرات المرطبة مع تجنب استخدام اليد لحك العين حتى لا تتسبب حبات الرمل والأتربة بإحداث خدوش على سطح القرنية والتي قد تؤدي إلى التهاب العين.

الجدير بالذكر أن حسابات المستشفى في مواقع التواصل الاجتماعي KKESHKSA@ تقوم بنشر رسائل توعوية عن مختلف امراض العيون وكيفية التعامل معها.







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