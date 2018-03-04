تحذير لسكان مكة والشرقية.. سحب رعدية ممطرة وغبار يحجب الرؤية

المواطن - مكة المكرمة

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سكان منطقة مكة المكرمة، من موجة من التقلبات الجوية، تشمل تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية.

وقال الإنذار المبكر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: إن الحالة تبدأ في السادسة من مساء اليوم الأحد، وتنتهي في السادسة من مساء غد الاثنين، بمشيئة الله.

وأشار إلى أن الحالة تشمل الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة ومحافظة حفر الباطن (القيصومة والأجزاء المجاورة لها).

كما نبه الإنذار المبكر سكان المنطقة الشرقية إلى تكوّن سحب رعدية ممطرة يصحبها نشاط للرياح السطحية مثير للأتربة والغبار، يحد مدى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة.







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