تحذير للعائلات قبل مباراة القادسية ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

وجَّه الفريق القدساوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تحذيرًا للعائلات في مباراة القادسية ضد الهلال التي ستُقام، يوم غد الجمعة.

وكتب حساب الفريق القدساوي الرسمي على “تويتر”: “نود التنويه عن عدم توفر مقاعد مخصصة للعائلات في مباراة القادسية ضد الهلال مساء غداً الجمعة التي سوف تقام على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة”.

وكان الفريق القدساوي قد طرح تذاكر مباراة الهلال في الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين الأربعاء الماضي، وجاءت الأسعار كالتالي: 20 ريالًا للدرجة الموحدة، 300 ريال للدرجة الممتازة، وألف ريال للدرجة الذهبية.

يحتضن إستاد الأمير سعود بن جلوي في الخبر، يوم غد الجمعة، مباراة القادسية ضد الهلال ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم مباراة القادسية ضد الهلال غدًا الجمعة، وهو متصدر لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة، من 23 مباراة، ويُعَد من أكثر الأندية تحقيقًا للفوز في المسابقة المحلية.

وعلى الجانب الآخر، يحتل الفريق القدساوي مرتبة متأخرة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين؛ حيث إنه يقع في المركز الثاني عشر قبل مباراة القادسية ضد الهلال برصيد 22 نقطة، من 23 لقاء، ويأمل العودة للانتصارات أو تحقيق التعادل على الأقل في مواجهة الغد.







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