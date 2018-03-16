تحذير من أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد على الطائف حتى التاسعة ليلًا

المواطن - الطائف

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء واسعة من منطقة مكة المكرمة.

وقال الإنذار المبكر في تنبيه له إن الحالة سوف تمتد حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم وستشمل الطائف خاصة ميسان – بني سعد – الشفا وتمتد إلى تربة – رنية – الخرمة – الموية والأجزاء المجاورة .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، القصيم ، الرياض ، حفر الباطن ،الشرقية) ورياحاً سطحية مثيرة للأتربة على مناطق ( تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.







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