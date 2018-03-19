تحذير من أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد على عسير حتى السادسة مساء

المواطن - عسير

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تصحب بزخات من البرد تسبقها رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة عسير حتى الساعة السادسة من مساء اليوم .

وقال النظام الآلي للإنذار المبكر في تنبيه له إن الحالة سوف تمتد من خميس مشيط وتشمل الربوعة – سراة عبيدة – ظهران الجنوب -أحد رفيدة -الحرجة والأجزاء المجاورة منها .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار حيث تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية لمنطقتي الرياض والقصيم تمتد إلى مناطق حائل، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يصحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة في حين تكون السماء غائمة جزئياً على تلك المناطق. كما يتوقع تكون السحب الرعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.







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