تحذير من ترضية الأطفال بالسكريات.. تدمر صحتهم

المواطن - الرياض

هل تقدم إلى طفلك أطعمة ذات مذاق سكري لتهدئة بكائه وترضيته عندما يصرخ أو تنتابه نوبات غضب؟ انتبه، فأنت تؤسس لعادات غذائية غير صحية، وتقع على تصرفاتك مسؤولية بدانة الطفل أو وزنه الزائد وفقاً لدراسة أجريت في جامعة ولاية بنسلفانيا. فالطفل يطوّر استراتيجية تستخدم البكاء للحصول على الحلوى والسكريات والبطاطس المقلية المملحة إذا أدرك أن أبويه سيحاولان تهدئته بهذه الطريقة.

وتربط التقارير الطبية بين البدانة في سن الطفولة وبين السكري وأمراض القلب في مرحلة لاحقة من العمر.

وقد أظهرت الدراسة الجديدة التي نشرتها “جورنال أوف أوبيسيتي” أن الأطفال الذين يعانون من مزاج حاد، هم أيضاً أكثر انفتاحاً ويحبون اكتشاف الجديد، ولذلك هم عرضة للملل والضيق، ويحاول آباؤهم ترضيتهم بأطعمة سكرية أو مالحة أو تحتوي على نكهات اصطناعية. وهي علاقة لم ترصدها الدراسة لدى الأطفال الذين ليس لديهم مزاج حاد وميل إلى الاستكشاف والملل بسرعة.

ويؤدي الإفراط في تناول مثل هذه الوجبات الخفيفة غير الصحية إلى اكتساب عادات غذائية غير صحية ترتبط بالبدانة وزيادة الوزن في الطفولة، وبأمراض القلب والسكري لاحقاً.







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