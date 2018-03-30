تحذير من شبه انعدام الرؤية على طريقي الساحل الجديد والرياض

المواطن - الرياض

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية من انعدام مدى الرؤية الأفقية، وذلك بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على طريق الساحل الجديد، وطريق الرياض خاصة بين رضوان وظلم .

وأهاب المركز بمرتادي الطرق، أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر قد حذر من انعدام الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة على منطقة الرياض حتى ساعات متأخرة من الليل.

وقال الإنذار المبكر إن الحالة الجوية سوف تستمر حتى الساعة الـ 11 مساء داعية إلى توخي الحيطة والحذر.

وكانت الأرصاد قد توقعت أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على مناطق الحدود الشمالية ،حائل ،القصيم .

كما يتوقع أن تتأثر منطقتا الشرقية والرياض بهذه الرياح النشطة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الروية الأفقية. في حين يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على تلك المناطق وسماء غائمة جزئياً على وسط وشرق المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.







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