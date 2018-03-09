تحذير من غبار يعيق الرؤية على هذه المناطق حتى السبت

المواطن - الرياض

حذر مركز طقس العرب من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المُثار بفعل نشاط الرياح السطحية في عدة مناطق بالمملكة يومي الجمعة والسبت.

وتوقع المركز أن تكون الأجواء يوم الجمعة حارة نسبياً إلى حارة ومُستقرة في العديد من المناطق بينما تكون دافئة نسبياً إلى دافئة شمال المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً على أجزاء من شمال البلاد، تعمل هذه الرياح على إثارة الغبار والأتربة وبالتالي ينتج تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وفي يوم السبت يطرأ انخفاض على درجات الحرارة في الأجزاء الشمالية ليصبح الطقس بها لطيفا عموماً نهاراً.

ويعمل منخفض سطحي سيتمركز شرق المملكة على نشاط الرياح الجنوبية الغربية على أجزاء من منطقة الرياض والشرقية بما فيها المدينة نفسها خاصة وذلك مع ساعات الظهر والعصر، كما يعمل هذا المنخفض السطحي على استمرار الأجواء الحارة نسبياً إلى حارة في الشرقية والرياض نتيجة لتأثير رياح جنوبية غربية حارة نسبياً إلى حارة، لذا يتوقع أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة وتتجاوز الثلاثين مئوية في الشرقية والرياض ، عكس المناطق الشمالية والتي تتأثر بكتلة هوائية لطيفة إلى مُعتدلة الحرارة.

وتوقع المركز كذلك ارتفاع ملموس على درجات الحرارة متوقع على الإحساء والهفوف ظهر وعصر السبت درجة الحرارة العظمى تتجاوز الـ 35 مئوية.

وحذر المركز من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المُثار بفعل نشاط الرياح السطحية في أجزاء من شمال المملكة يوم الجمعة يمتد إلى أجزاء من شرق ووسط المملكة يوم السبت.







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