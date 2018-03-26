تحذير مهم من الملحقية في لندن للمبتعثين

المواطن - الرياض

حذرت الملحقية الثقافية في بريطانيا المبتعثين والمبتعثات بتجنب الدخول في أي شكل من أشكال الاختلافات الفكرية.

كما دعتهم إلى المحافظة على السلامة الشخصية بتوخي الحذر وعدم سلك الطرقات المزدحمة أو الخالية تماما، أو التنقل في الأوقات المتأخرة ليلاً.

وأوضحت الملحقية في تعميم لها عبر حسابها على تويتر أن برنامج الابتعاث الخارجي هو من أهم استراتيجيات الوطن، والمحافظة على مكتسباته واجب وطني يتطلب منا التواصل على تجنب كل عوامل إضعافه المحتملة بالتركيز على أداء المهام الدراسية.

ولفتت الملحقية إلى أهمية التكاتف لكل ما من شأنه تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة والإنسان السعودي.

وأشادت الملحقية بالنتائج المحققة من زيارة ولي العهد للمملكة المتحدة، وما أسفرت عنه من رسم جديد للعلاقات بين السعودية وبريطانيا ومستقبلها، كما نقل المقوشي البشائر عن الاستسحان الذي حظي به حضور المبتعثين من خلال التفاعل الإيجابي مع زيارة ولي العهد على مستوى أندية الطلبة والمبادرات الطلابية والتطوعية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :