تحذير.. هذه الأعراض تنذر بالصداع العنقودي

المواطن - متابعة

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب: إن الآلام المبرحة في نطاق الصدغ تنذر بالإصابة بما يُعرف بالصداع العنقودي (CLUSTER HEADACHE)، بالإضافة إلى احمرار العين ونزول دموع منها ووجود بقع حمراء في الوجه.

وأضافت الرابطة أن هذه الأعراض تحدث في صورة نوبات وتُحيل حياة المريض إلى جحيم، مشيرة إلى أنه بخلاف أنواع الصداع الأخرى لا يمكن تخفيف المتاعب بواسطة المسكنات الشائعة أو تمارين الاسترخاء أو التدليك.

ويمكن للمرضى اتخاذ بعض التدابير لمواجهة الأسباب المحتملة للنوبات، كارتداء نظارة شمسية لمواجهة الضوء الساطع أو التوقف عن التدخين أو الامتناع عن شرب القهوة أو عدم تعاطي أدوية معينة.

وعلى أية حال ينبغي استشارة طبيب أعصاب للخضوع للعلاج، كاستنشاق الأكسجين والعلاج الدوائي.







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