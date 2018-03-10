تحركات دولية لأول مرة من دونالد ترامب

المواطن- متابعة

أكد البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيزور جمهورية البيرو، إبريل المقبل، لحضور قمة الأميركتين في أول زيارة له إلى القارة الأميركية الجنوبية منذ توليه الرئاسة.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، عبر بيان، أن دونالد ترامب من المقرر أن يلتقي رئيس البيرو بيدرو بابلو كوشينسكي، ثم يغادر بعد حضوره القمة إلى كولومبيا.

ولفتت ساندرز إلى أن رحلة دونالد ترامب تُظهر عزمه على تعميق الروابط التاريخية بين الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة وتعزيز الالتزام المشترك بتحسين الأمن والرخاء من أجل شعوب الأميركتين.

وتنعقد الدورة الثامنة لقمة الأميركتين في ليما عاصمة البيرو يومي 13 و14 إبريل المقبل. وتجمع القمة 35 من قادة دول الأميركتين لمناقشة القضايا السياسية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن ناحية أخرى، أجرى الرئيس دونالد ترامب، محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، بشأن الاجتماع المرتقب الذي سيجمع ترامب بزعيم كوريا الشمالية.

وأكد دونالد ترامب، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “تحدثت مع الرئيس الصيني شي جين بينغ حديثًا مطولًا بشأن الاجتماع مع كيم جونغ أون (زعيم) كوريا الشمالية”.

وأردف دونالد ترامب: “الرئيس شي أبلغني بأنه يقدر للولايات المتحدة عملها على حل المشكلة بالطرق الدبلوماسية بدلًا من اللجوء إلى البديل الذي ينذر بالسوء. الصين ما زالت متعاونة!”

وفي سياق متصل، أوضح البيت الأبيض، أن ترامب تحدث هاتفيًّا أيضًا يوم أمس الجمعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن كوريا الشمالية والرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على بعض المعادن.







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